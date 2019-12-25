Нарьян-Мар, , 16:52 — REGNUM При жесткой посадке вертолета МИ-8 в Ненецком АО никто не пострадал, сообщает NAO24.

«Врачебная помощь никому не потребовалась, все, кто находился в вертолете, самостоятельно покинули борт», — цитирует агентство генерального директора «НПО «Взлет» Алексея Змитровича.

По его словам, пассажиры и экипаж вертолета Ми-8 были доставлены на вертолетную площадку Уса-38, которая расположена в 10 км от Усинска.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет МИ-8 авиакомпании «Комиавиатранс», следовавший по маршруту Печора — Буровые — Усинск, совершил вынужденную посадку на территории Ненецкого автономного округа в 1,5 км от буровой Северная Хаяха. На борту находились 23 человека, из них 4 члена экипажа. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа.