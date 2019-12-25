Нижний Новгород, , 16:34 — REGNUM Канавинский районный суд Нижнего Новгорода своим решения продлил содержание под стражей в отношении бывшего министра транспорта региона Вадима Власова.

Экс-чиновник останется в СИЗО до 24 февраля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Власов был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Претензии к бывшему министру возникли по дорожным контрактам и их стоимости. Ещё один фигурант уголовного дела — бывший глава управления автодорог региона. Именно последний, в отношении которого дело уже расследуется, и дал показания на Власова. Сам экс-министр вину не признает.

Ранее в суде Власов заявлял, что будет всемерно содействовать следствию и выражал надежду, «что следствие разберется до конца».

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