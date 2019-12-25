Нарьян-Мар, 25 декабря 2019, 16:12 — REGNUM Следователи Северо-Западного управления на транспорте СКР выясняют причины жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ненецком автономном округе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, вертолет МИ-8 авиакомпании «Комиавиатранс», следовавший по маршруту Печора — Буровые — Усинск, совершил вынужденную посадку на территории Ненецкого автономного округа в 1,5 км от буровой Северная Хаяха. На борту находились 23 человека, из них 4 члена экипажа. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Пассажиров доставляют другим вертолетом в город Усинск в Республику Коми.
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.