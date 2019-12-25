Милютинский район, , 16:04 — REGNUM В Милютинском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП. В аварии один человек погиб, ещё двое получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 25 декабря.

Авария произошла около 10:15 мск на автодороге Кашары — село Первомайское — станица Милютинская — город Морозовск. Как полагают инспекторы ДПС, виновником ДТП стал водитель автомобиля «Москвич». Мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Cerato.

В результате аварии оба водителя получили ранения и были госпитализированы. Пассажирка отечественного автомобиля скончалась по дороге в больницу.

ИА REGNUM напоминает, что 25 декабря на Дону произошла авария, в которой погиб водитель, девочка-подросток получила травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: На ростовской трассе в смертельном ДТП пострадал ребёнок