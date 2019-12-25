Воронеж, , 15:57 — REGNUM Поножовщину устроили студенты одного Воронежского государственного аграрного университета прямо в общежитии. Как сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова 25 декабря, инцидент произошёл на минувших выходных, возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, 21 декабря около 00:05 между двумя студентами вуза произошёл конфликт. В результате один из его участников нанёс другому несколько ударов ножом. 25-летний студент первого курса госпитализирован с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 статьи 111. Подозреваемый студент 30-летний студент второго курса задержан по ст.91 УПК», — сообщили в ГУ МВД.