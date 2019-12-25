Сочи, Краснодарский край, , 15:47 — REGNUM 18 сбросов воды с вертолёта произвели спасатели на очаг лесного пожара в Сочи Краснодарского края 25 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Площадь активного горения на данный момент составляет 800 кв.м. На месте работают спасатели, однако подъезд к очагу возгорания затруднён. Для тушения привлечён вертолет Ми-8. По состоянию на 13:30 было произведено 18 сбросов воды вертолётом МИ-8 общим объемом 90 тонн, уточнили в МЧС.

Угрозы населённым пунктам нет, в Главном управлении МЧС России продолжает работу оперативный штаб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание лесной подстилки произошло в Лазаревском районе, в районе п. Верхняя Хобза вечером 24 декабря.

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