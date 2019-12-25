Самара, , 15:45 — REGNUM Холодное водоснабжение в центре Самары восстановлено после аварии на трубопроводе. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Уточняется, что восстановительные работы по предотвращению утечки в сети холодного водоснабжения завершены в 14:40.

Напомним, что авария произошла утром 25 декабря в Железнодорожном районе на трубопроводе диаметром 300 мм. 29 жилых домов в Самаре остались без холодной воды.

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