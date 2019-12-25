Манила, , 15:38 — REGNUM Тайфун «Фанфон» обрушился на Филиппины в рождественский день, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что тысячи людей были эвакуированы в специальные центры в разгар рождественских праздников. Тайфун повалил дома и деревья, повредил линии электропередач в городах, однако сообщений о гибели людей пока не поступало.

По словам представителей гражданской обороны, более 10 000 человек провели канун Рождества в школах, гимназиях и правительственных зданиях, которые превратились в центры приема беженцев.

В метеорологическом бюро отметили, что тайфун двигался со скоростью 195 километров в час, мог сбивать деревья и разрушать дома из легких конструкций.

Береговая охрана Филиппин сообщила, что более 25 000 человек, которые пытались вернуться домой на традиционный рождественский ужин со своими семьями, остались в порту на Рождество, потому что паромное сообщение закрыто. Десятки авиарейсов также были отменены.

Напомним, исследование, проведенное в июле 2019 года, показало, что штормы оказывают негативное влияние на экономическое производство Филиппин.