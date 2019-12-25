Чебоксары, , 15:36 — REGNUM В Чебоксарах за сутки, 24 декабря, выпала половина месячной нормы осадков. Высота снежного покрова составляет 1 см, обильные снегопады прогнозируются только 7 января, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, 24 декабря за 12 часов в городе выпало 16 литров воды на квадратный метр земли, или 16 мм, что составляет половину месячной нормы влаги. На утро 25 декабря высота снежного покрова составляла 1 см, в то время как нормой являются 18-сантиметровые сугробы. Синоптик-любитель напоминает, что это не первый тёплый и малоснежный декабрь: в это время снег почти отсутствовал в 2015 и 2008 годах.

Что касается января, то по предварительным расчётам, средняя температура в Чебоксарах будет на 2−3 градуса ниже среднемноголетних значений, а объём осадков — на треть больше обычного. Первая волна холода прогнозируется в начале января, ожидаются морозы до −15…−20 градусов.

По предварительным данным, с 7 по 13 января в Чувашии пройдут обильные снегопады с метелями, которые сформируют 20-самнтиметровый снежный покров. С 14 по 23 января установится «классический зимний характер» погоды с преобладанием солнечной погоды, возможен небольшой снег.

25−27 января потеплеет, а конец месяца завершится резким похолоданием, ночью ожидается до — 24 градусов.