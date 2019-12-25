Уфа, , 15:35 — REGNUM Сотрудницу таможни в Башкирии подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, обвиняемая, являясь членом комиссии по проведению выездной таможенной проверки в отношении участника внешнеэкономической деятельности, передала руководителю проверяемого предприятия информацию о ходе проверки и планируемых мероприятиях. Кроме этого, она консультировала руководство предприятия по вопросам ухода от ответственности за нарушение таможенного законодательства.

Отмечается, что данные незаконные действия сотрудницы таможни не повлияли на результат проверки. В итоге в отношении предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме этого, было доначислено таможенных платежей на сумму более 6,6 млн рублей. А в отношении директора юридического лица было возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты таможенных платежей. Данное дело сейчас находится в суде.

Отмечается, что в отношении сотрудницы таможни Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. Уфимская транспортная прокуратура признала постановление об уголовном преследовании законным и обоснованным.

Сообщается, что расследование данного уголовного дела взято прокуратурой на особый контроль.

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