Саратов, , 15:22 — REGNUM Утром 25 декабря в квартирах сотрудников министерства здравоохранения Саратовской области, включая главу ведомства, прошли обыски. В этой связи глава минздрава Наталья Мазина выступила со специальным заявлением.

Она уточнила, что в ее квартиру с обыском пришли в 6:45 утра, в ходе мероприятий были изъяты «правоустанавливающие документы на объекты имущества, сведения о которых содержатся в декларации о доходах и размещены в открытых источниках», цитирует заявление министра «Взгляд-инфо».

Мазина добавила, что было предъявлено постановление районного суда по ходатайству следователя, который работает по делу «о злоупотреблении должностными полномочиями неустановленного круга лиц министерства здравоохранения области при проведении закупок оборудования для детских поликлиник (УЗИ-аппараты, рентгенологические установки)».

«Могу сказать, что обсуждение темы возможных нарушений при закупке медицинского оборудования идет давно. Необходимое содействие правоохранительным органам мы оказываем по их запросам и обязательно будем это делать и дальше», — подчеркнула Мазина.

Ведомство при этом работает в штатном режиме, поскольку в конце года всегда очень много работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле было возбуждено уголовное дело по ст. 238.1 УК РФ («Оборот фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий»).

По версии следствия, саратовский минздрав объявил закупку 13 аппаратов для УЗИ-диагностики в местные больницы. В конкурсе победила компания из Саратова, которая заключила договор на поставку оборудования с фирмой в Санкт-Петербурге. В итоге было поставлено оборудование, которое не зарегистрировано на территории России.