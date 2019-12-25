Москва, , 15:21 — REGNUM Комиссию по расследованию факта жёсткой посадки вертолёта Ми-8 около села Байкит в Красноярском крае сформировал Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом 25 декабря сообщается на официальном сайте МАК.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия», — говорится в сообщении.

Также в нём указывается, что комиссия уже приступила к своей работе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вертолёт Ми-8, который совершил вынужденную жёсткую посадку возле села Байкит на севере Красноярского края, был новым.