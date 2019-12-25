Рязань, , 15:11 — REGNUM Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области вытащили шестилетнюю девочку из окна загоревшейся квартиры в Рязани, сообщили 25 декабря в пресс-службе ведомства. Ребёнка, зовущего на помощь, заметили на улице прохожие.

Очевидцы позвонили в дежурную часть Отдела вневедомственной охраны Рязани и сообщили, что в окне жилого дома по улице Шевченко стоит ребёнок и просит о помощи. Через несколько секунд к дому подъехал наряд росгвардейцев. Прапорщик полиции Андрей Тюрин проник через открытое окно в квартиру и вынес ребёнка. Затем он вернулся в квартиру и своими силами ликвидировал возгорание.

Пожар возник на кухне — загорелась плита. Родители девочки отлучились из дома по работе. Ребенка передали вернувшемуся отцу, её жизни и здоровью ничего не угрожает.