Всеволожск, Ленинградская область, , 14:58 — REGNUM Во Всеволожском районе Ленинградской области восемь школьников оказались в больнице после употребления конфет, купленных в торговом павильоне. Органы СКР по Ленобласти ведут доследственную проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

Четверо детей в возрасте до 12 лет с признаками пищевого отравления были доставлены 24 декабря в Токсовскую и Всеволожскую больницы. Двое детей в удовлетворительном состоянии остаются в больнице, еще двое после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение, еще трое обратившихся к медикам подростков от госпитализации отказались.

«Количество подростков, обратившихся в медицинскую часть учебного заведения после употребления конфет — восемь человек, это ученики 6-го класса, пять мальчиков и три девочки», — уточнили 25 декабря в Следственном управлении СКР по Ленобласти. По данным СКР, 24 декабря в школе деревне Гарболово Всеволожского района ученик 6-го класса угостил сверстников конфетами, которые он купил накануне в одном из торговых павильонов поселка. После употребления конфет дети почувствовали себя плохо.

«Следователи СКР незамедлительно выехали на место происшествия, осмотрели и изъяли товарную продукцию и документацию из торгового павильона», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Уточняется причина отравления, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

«Следователи СК работают в школе, опрашивают всех заинтересованных лиц», — добавили в Следственном управлении СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года кишечная инфекция была выявлена у работников и воспитанников в детском саду Адмиралтейского района Петербурга. Всего было зарегистрировано 11 случаев заболевания кишечной инфекцией.