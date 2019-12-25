Абакан, , 14:54 — REGNUM В Абакане задержали только что вышедшего из мест лишения свободы мужчину по подозрению в новом убийстве. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как предполагает следствие, подозреваемый, вышедший из тюрьмы 18 декабря, на следующий день отмечал своё освобождение в подъезде дома по улице Комарова в Абакане.

Крепко выпив, он ввалился в квартиру на первом этаже и стал избивать находящихся там мужчину и женщину. От полученных телесных повреждений 37-летний мужчина скончался на месте, а женщина была доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

35-летний житель Усть-Абаканского района, подозреваемый в убийстве, задержан. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».