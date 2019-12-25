Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Момент совершения тяжелого дорожно-транспортного происшествия в дачном поселке Комарово под Петербургом попал в объектив уличной видеокамеры. Кадры дорожной аварии, в которой утром 25 декабря погибли два человека, распространило УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным дорожной полиции, 25 декабря около 10:20 мск на 6-м км Зеленогорского шоссе в Курортном районе Петербурга водитель автомобиля BMW (мужчина 1994 года рождения) при совершении обгона другого автомобиля не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в деревья.

Водитель погиб на месте, также до приезда скорой помощи скончался его пассажир, мужчина на вид 30 лет, данные которого устанавливаются.

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