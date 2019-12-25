Мурманск, , 14:40 — REGNUM Почти 20 кг сыра и масла сожгли в Мурманске представители Россельхознадзора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«В одной из торговых точек города была выявлена продукция животного происхождения, запрещённая к ввозу на территорию Российской Федерации. Представители Россельхознадзора изъяли 24 упаковки сыра и сливочного масла производства Норвегии и Финляндии. Общий вес товара составил 18,93 килограмма. В этот же день продукция была уничтожена путём сожжения», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, указ об уничтожении продуктов питания, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации был подписан президентом РФ в августе 2015 года.