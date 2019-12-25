Белгород, , 14:36 — REGNUM Заброшенную ферму, на которой содержат бездомных собак после отлова, обнаружили зоозащитники в посёлке Комсомольский под Белгородом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети. По словам активистов, животные заперты, их почти не кормят и не дают пить.

Бездомные собаки содержаться в тесных клетках, за ними не убирают. Волонтёры просят помощи у неравнодушных людей.

«Невозможно без слёз смотреть на всё это. В чем они виноваты? Только в том, что они бездомные. Известны случаи, когда туда привозили домашних собак, породистых, и их там просто разрывали на части», — пишет волонтёр.

Владелец пункта содержания Валерий Бублик, с которым связались журналисты телеграмм-канала «Белгород №1» заявил, что пункт «контролирует ветеринария, Россельхознадзор — они приезжают периодически, акты составляют». Приезжать на место без него он не рекомендовал, поскольку рабочие не смогут дать полную информацию.