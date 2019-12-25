Кохма, Ивановская область, , 14:33 — REGNUM 49-летний житель города Кохма Ивановской области предстанет по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также в изготовлении и распространении порнографических материалов с участием детей. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе СКР. Всего мужчине вменяется 59 эпизодов преступной деятельности.

По версии следствия, в течение 13 лет, с февраля 2005 года по октябрь 2018 года, обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних — его жертвами становились дети до 14 лет. Он также изготовлял порнографические материалы с участием детей, и распространял их.

«Преступления совершены на территории Ивановской и Мурманской областей. Всего установлено 59 эпизодов преступной деятельности обвиняемого», — уточнили в СК.

В ближайшее время уголовное дело в отношении обвиняемого будет передано в суд.