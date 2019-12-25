Уфа, , 14:38 — REGNUM Подозреваемый в мошенничестве при организации поездки задержан в Башкирии. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба МВД по Самарской области.

По предварительным данным, жители Башкирии перечислили инструктору по дайвингу из Уфы свыше 700 тысяч рублей, который пообещал им отдых на арендованной яхте около островов Индийского океана. Цена отдыха составляла от 70 тысяч рублей до 120 тысяч рублей. В стоимость тура сходило проживание на яхте, питание, дайвинг и другие удовольствия.

Следователи отмечают, что после перечисления предоплаты 52-летний подозреваемый перестал выходить на связь и уехал из города.

По данному факту было возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Отмечается, что полицейским удалось обнаружить подозреваемого в Москве. Мужчина был доставлен в Уфу. По его словам, он сам оказался жертвой неизвестного туроператора.

Расследование уголовного дела продолжается.

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