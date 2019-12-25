Красноярск, , 14:21 — REGNUM Следователи в Красноярске началу проверку по факту травмирования восьмилетней девочки во время тренировки в бассейне. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по региону, об этом стало известно из СМИ.

Как сообщали журналисты, инцидент произошёл 24 ноября во время тренировки в бассейне СШОР «Энергия». Девочка зацепила рукой решётку трубы для подачи воды, в результате чего получила травму.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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