Полевской, Свердловская область, , 14:23 — REGNUM В администрацию свердловского Полевского вторгся экс-замначальника ОМВД города по оперативной работе. Об этом сообщает РИА «Накануне.Ru».

Как заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, бывший силовик из ревности напал на свою жену — работницу мэрии города, а также угрожал её коллеге ножом. Дебошир был в нетрезвом состоянии и избил женщину на глазах у всех.

В мэрии вызвали полицию. Агрессора доставили в дежурную часть, его допросил и изъяли нож. Но по возвращению домой бывший силовик продолжил угрожать жене и её коллеге о по телефону. По итогу полицейские изъяли у мужчины два охотничьих ружья с патронами и четыре охотничьих ножа.

Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Кушвы (Свердловская область) напал на дорожных полицейских в пьяном виде. Гражданин предстанет перед судом.

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