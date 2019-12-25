Рига, , 14:16 — REGNUM Сотрудники Государственной полиции Латвии в первую ночь рождественских праздников на территории страны задержали 13 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Diena. lv со ссылкой на свои источники.

По их данным, шесть таких случаев было зафиксировано в Рижском районе, по два — в Земгале и Видземе, и три — в Латгале.

Отмечается, что всего был составлен 141 административный протокол за превышение скорости (27 в Риге и районе, 26 — в Земгале, 44 — в Видземе, 20 — в Курземе, 24 — в Латгалии). А всего, за различные нарушения правил дорожного движения, за последние сутки составлено 368 административных протоколов.