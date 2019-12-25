Воронеж, , 14:15 — REGNUM Два человека погибли, ещё двое получили ранения в результате автоаварии в Воронежской области днём 25 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

Авария произошла около 12:15 на 393 километре автодороги Курск — Саратов (Грибановский район). Как предварительно установлено, водитель BMW, который двигался со стороны Борисоглебска, не справился с управлением и вылетел в кювет, в результате автомобиль перевернулся.

В ДТП погибли 29-летний водитель и его 54-летняя пассажирка. Ещё двое мужчин попали с травмами в больницу.

По словам свидетелей, причиной аварии могло стать отскочившее колесо.