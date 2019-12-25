Туапсе, Краснодарский край, , 14:08 — REGNUM Новое уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении главы Туапсинского городского поселения, который находится под следствием. Об этом сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в мае 2019 года к мэру Туапсе обратился индивидуальный предприниматель с просьбой предоставить ему в аренду земельный участок на срок в 49 лет. Глава города издал постановление о выделении мужчине в аренду земельного участка, при этом в документы были внесены ложные сведения о том, что решение принято Туапсинским горсудом. В июне 2019 года договор об аренде был заключен по заниженной ставке. В результате бюджет города потерял более 23 млн рублей.

Также, как считает следствие, за предоставление земельного участка и «покровительство» чиновник потребовал от предпринимателя взятку в 1,6 млн рублей, деньги ему были переданы в два этапа.

Оба дела объединены в одно производство, уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Туапсе был задержан в августе 2019 года, в настоящее время он находится под арестом.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэру Туапсе продлили срок ареста на два месяца