Брянск, , 14:02 — REGNUM Гражданина Украины задержали при попытке передачи взятки должностному лицу Брянской таможни, сообщили 25 декабря в пресс-службе ведомства. Водитель большегруза пытался выехать из России без соответствующих документов.

Нарушение зафиксировали в многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи. Мужчина предложил таможенному инспектору 100 долларов США и четыре тысячи рублей за беспрепятственный выезд из России. Водителя задержали с поличным совместно с сотрудниками регионального управления СК России.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Дальнобойщику грозит лишение свободы сроком до восьми лет со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки.