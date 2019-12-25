Красноярск, , 13:59 — REGNUM Число пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае возросло до 16 человек, сообщили 25 декабря РИА Новости в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, после падения на землю воздушное судно опрокинулось на бок. Инцидент произошёл 25 декабря при взлёте с посадочной площадки Байкит Эвенкийского района из-за попадания вертолёта в снежный вихрь. Всего на борту находились 24 человека. По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело.

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