Великий Новгород, , 13:59 — REGNUM В Новгородской области с сегодняшнего дня, 25 декабря, отменён режим чрезвычайной ситуации, который действовал в регионе почти два месяца, с 6 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, решение об отмене режима ЧС принял губернатор Андрей Никитин в связи со стабилизацией гидрологической обстановки и снижением уровня воды в водоемах области.

Режим чрезвычайной ситуации вводился для оказания помощи пострадавшим от паводка. Из резервного фонда правительства области были выделены средства на ликвидацию последствий ЧС и на выплаты компенсаций пострадавшим.

Напомним, ноябрьский паводок затронул 15 районов Новгородской области, в зоне подтопления оказались 84 населённых пункта. Восстановительные работы велись больше месяца. На помощь пострадавшим от паводка их бюджета региона направили более 9 млн рублей — компенсации получат 650 семей. На восстановление повреждённых паводком дорог потребуется ещё около 15 млн рублей.