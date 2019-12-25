Богданович, Свердловская область, , 13:50 — REGNUM Главврач одной из свердловских больниц чуть не задушил сотрудника. Об этом сообщает «МБХ-медиа».

Как заявил изданию сотрудник больницы Владимир Г., его начала душить главврач после того, как мужчина пожаловался на аварийное состояния здания. Начальница попыталась, по словам работника, заставить его взять материальную ответственность за 450 единиц больничной техники, но он этого не сделал.

После этого, сообщает сотрудник, руководительница принялась душить его. После инцидента работник снял побои и обратился в полицию.

В свердловском минздраве опровергают информацию о случившемся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работники больницы пожаловались на недолжное условия содержания пациентов. Пациентов в медучреждении якобы кладут на простынях, которые ранее применялись в морге.

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