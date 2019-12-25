Салехард, , 13:37 — REGNUM Ямалец предстанет перед судом за незаконный вылов рыбы. Ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, оценивается в 295 ты. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Во время рейда 17 сентября 2019 года в протоке Большой Харпосол Приуральского района сотрудники Салехардского линейного отделения полиции задержали мужчину 1956 года рождения.

Он на лодке с мотором добывал рыбу сетями общей длиной 140 метров. При осмотре лодки были обнаружена 81 особь ценой промысловой рыбы чир.

По факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.