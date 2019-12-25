Ростов-на-Дону, , 13:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону под колёса электрички «Ласточка» попал мужчина. С травмами он доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

«Электропоездом «Ласточка», который шёл в парк отстоя, был травмирован мужчина. Пострадавшего незамедлительно доставили в реанимационное отделение БСМП», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошёл на станции «Ростов — Главный» около 6:00 мск 25 декабря. Личность пострадавшего устанавливается, известно, что мужчине на вид 40−50 лет. В рамках доследственной проверки следователи опросили очевидцев и машиниста поезда.