Тбилиси, , 13:33 — REGNUM Дополнительную спецтехнику мобилизовали 25 декабря для тушения пожара в Атенском ущелье в Грузии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, к месту возгорания направлено несколько единиц техники. Утром того же дня для тушения пожара был привлечен вертолет пограничной полиции.

Как передавало ИА REGNUM, с лесными пожарами на территории Грузии идет борьба второй день. Накануне было выявлено 11 очагов, из которых в первый день ликвидировали четыре. На тушение пожара в Атенском ущелье с утра 25 декабря было привлечено до 200 человек.

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