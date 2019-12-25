Абакан, , 13:26 — REGNUM В столице Хакасии Абакане задержали мужчину, которого обвиняют в избиении до смерти местного жителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Красноярскому краю.

Трагедия произошла 19 декабря, когда вышедший накануне из тюрьмы 35-летний мужчина праздновал в подъезде своё освобождение. При этом он распивал с приятелем спиртные напитки.

«Находясь в нетрезвом состоянии, злоумышленник вошёл в квартиру на первом этаже и набросился на хозяев квартиры — мужчину и его сожительницу, нанеся им множественные удары руками, ногами и разделочной доской по голове и различным частям тела», — отметили в СКР.

В результате хозяин квартиры скончался на месте, женщина была доставлена в больницу. Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого подозреваемого задержали и заключили под стражу. Ему также предъявлено обвинение.

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