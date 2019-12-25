Самара, , 13:32 — REGNUM Около 500 посетителей были эвакуированы из ТЦ «Космопорт» в Самаре из-за короткого замыкания в здании. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в полдень 25 декабря в салоне сотовой связи «Связной», который располагается в здании ТЦ «Космопорт» сработала пожарная сигнализация. Сообщается, что произошло короткое замыкание без последующего горения.

Пострадавших и погибших нет. В настоящее время на месте работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

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