Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 13:31 — REGNUM Вертолет Ми-8, который совершил вынужденную жёсткую посадку возле села Байкит на севере Красноярского края, был новым. Об этом 25 декабря сообщили в региональном минтрансе.

«Вертолет был новый. Вертолет выпущен в сентябре 2017 года. Бортовой номер RA22720», — приводит ТАСС слова представителя минтранса региона.

Также он указал, что информацию о техническом состоянии винтокрылой машины перед инцидентом можно будет уточнить после заключения комиссии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Красноярском крае выросло до 15 человек.