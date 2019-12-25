Семикаракорск, Ростовская область, , 13:23 — REGNUM Силовики нагрянули с обыском в администрацию Семикаракорского района Ростовской области. По неофициальным данным, проверка организована с деятельностью первого заместителя главы администрации муниципалитета Михаила Аниканова.

Официального подтверждения или опровержения появившейся в различных региональных масс-медиа информации нет. На официальном сайте администрации Семикаракорского района ранее была опубликована информация о том, что глава муниципалитета Виктор Талалаев досрочно сложил полномочия. 20 декабря 2019 года он подал в отставку по собственному желанию.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году чиновники Семикаракорска вместо того, чтобы решить вопрос со стихийными свалками, отредактировали снимок, на котором зафиксированы навалы, в фотошопе. Редактирование фотографии стоило руководителю центра комплексного благоустройства администрации города должности. Талалаев назвал ситуацию крайне возмутительной.