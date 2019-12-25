25 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Дмитрий Наумов, , 13:19 — REGNUM 26 декабря Железнодорожный районный суд города Барнаула Алтайского края должен огласить приговор по резонансному делу бывшего судьи Руслана Тэрри, обвиняемого по статье 291.1, части 4, УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). В силу характера вменяемых подсудимому правонарушений юридическое сообщество ожидает прецедентное решение суда. Следующее заседание по делу Владислава Колесникова, бывшего коллеги и возможного подельника Тэрри, обвиняемого по статье 290 части 5, УК РФ («Получение взятки»), назначено на 13 января 2020 г.

В Барнауле огласят приговор Руслану Тэрри — судье, обвиненному в коррупции Barnaul.bezformata.com

Представление о возбуждении уголовных дел в отношении двух судей Арбитражного суда Алтайского края Владислава Колесникова и Руслана Тэрри в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) подал глава СКР Александр Бастрыкин. Основания для подозрений в коррупции, получении взятки и посредничестве во взятке появились после рассмотрения спора между АО «Кубанка» и МИФНС России № 10 по Алтайскому краю, который рассматривал судья Арбитражного суда Алтайского края Колесников. В марте 2016 года налоговая инспекция отказала «Кубанке» в налоговом вычете НДС на 38,1 млн рублей, посчитав, что предприятие хотело получить налоговое возмещение по фиктивным сделкам с аффилированной компанией.

На фирму был наложен штраф в размере 490 тысяч рублей и доначислен налог в 3,5 млн рублей. «Кубанка» обратилась в арбитражный суд, и в мае 2017 года Колесников принял решение, что компания должна получить возмещение по сделке, а также признал незаконным доначисление налога. Однако позже вынесенный им приговор был отменен вышестоящей инстанцией. В октябре 2017 года решение Колесникова пересмотрел Седьмой арбитражный апелляционный суд, который пришел к выводу, что по большинству сделок «Кубанка» не должна была получить налоговый вычет. Предприятие подало апелляцию в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, однако в марте 2018 года вышестоящая инстанция отказалась изменить решение Седьмого суда.

Следствие пришло к выводу, что судья Колесников получил за то, что вынес решение в пользу «Кубанки», взятку в размере 800 тысяч рублей. По мнению следствия, посредником при передаче взятки стал судья Руслан Тэрри, который в конце прошлого года подал в отставку по собственному желанию. 7 декабря 2018 года ККС Алтайского края приняла решение о прекращении полномочий судьи Арбитражного суда Алтайского края на основании п. п.1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации».

Ранее, 8 ноября 2019 года, суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда вынес обвинительный приговор Алексею Долгову по обвинению в «непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя и способствовании взяткодателю в достижении и реализации соглашения между взяткодателем и взяткополучателем о получении и даче взятки в особо крупном размере, за совершение заведомо незаконных действий», при этом Долгов полностью признал свою вину. Специалистов по уголовному праву, следящих за процессом, удивила относительная мягкость приговора: штраф в доход государства в размере 25-кратной суммы взятки в размере 75000000 рублей и 4 года лишения свободы условно.

Бывший адвокат Долгов был тем самым «гражданским лицом», выступавшим посредником в передаче взятки, фигурирующим в материалах следствия по делам Колесникова и Тэрри.

Условный приговор для судей, прямая обязанность которых — соблюдать законность, наверняка может вызвать вопросы у судейского сообщества. Тем более, что в российской системе уголовного судопроизводства, хотя её решения и не устанавливают прецеденты, примеры реальных сроков для судей-коррупционеров уже есть.

Например, только в этом году был вынесен приговор по уголовному делу в отношении судьи Арбитражного суда Свердловской области в отставке Олега Гаврюшина, признанного виновным в совершении покушения на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Гаврюшину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф 14 миллионов рублей, он лишен права занимать в течение 5 лет должности на государственной службе. Кстати, и уголовное дело в отношении посредника, которым в данном случае выступал сын Гаврюшина, было также рассмотрено судом, с вынесением не в пример более строго наказания: 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

К реальному тюремному сроку за взяточничество был приговорен, например, бывший судья Арбитражного суда Тамбовской области Сергей Сучков, признанный виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки»). Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года.

А в 2017 году Ленинским районным судом города Владимира был вынесен приговор в отношении бывшей судьи Октябрьского районного суда города Анны Хохловой, признанной виновной в совершении п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность в крупном размере»). Тогда экс-судья получила наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Относительную жесткость судей в вопросах коррупции в собственных рядах можно считать оправданной: на фоне объявленной на уровне руководства страны кампании против коррупции и борьбы высших судебных инстанций за чистоту собственных рядов, достаточно странно будет смотреться обратный сигнал — снисходительное отношение к тем, кто нарушает судейскую присягу. В любом случае завтрашнее решение районного суда Барнаула Алтайского края станет показательным.