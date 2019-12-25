Тюмень, , 13:16 — REGNUM В Тюмени завершено расследование в отношении няни, убившей младенца. Экспертиза показала, что она страдает параноидной шизофренией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, в городе Заводоуковске днём 24 сентября 2019 года 23-летнюю женщину знакомые попросили присмотреть за полугодовалым сыном. Няня в отсутствие родителей собрала ребёнка и ушла вместе с ним в лес, расположенный за домом. Следствие установило, что мальчик был убит около 13:00.

Женщину с ребёнком разыскивали с вечера 24 сентября. Обнаружили на следующий день в том же лесу с пакетом в руках, в котором находился мёртвый ребёнок.

По факту были возбуждены уголовные дела по п. «д» ч.2 ст.126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего») и по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с похищением»).

В ходе судебно-психиатрическая экспертизы установлено, что женщина страдает психическим заболеванием — параноидной шизофренией при отсутствии ремиссии, а также алкоголизмом на ранней стадии.

«В отношении инкриминируемого ей деяния она признана невменяемой. В настоящее время представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Как информировало ИА REGNUM, ранее няня была судима за избиение несовершеннолетней и применение насилия в отношении представителя власти.

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