Москва, , 13:09 — REGNUM В складском помещении на юго-востоке Москвы произошло обрушение конструкций. Об этом 25 декабря сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного главка МЧС России.

ЧП случилось в складском здании по адресу: улица Стахановская, дом 22, строение 1.

По данным СМИ, обрушились конструкции на площади 400 квадратных метров, существует угроза дальнейшего обрушения.

По предварительным данным, пострадал один человек, под завалами могут находиться люди. Были эвакуированы 20 человек.