Тегеран, , 13:08 — REGNUM Пилот разбившегося в северо-западной провинции Ирана Ардебиль истребителя ВВС катапультировался перед крушением самолета. Об этом 25 декабря сообщает телеканал IRIB со ссылкой на местные экстренные и медицинские службы.

По данным источников, военный самолет потерпел крушение после вылета его с военной базы. Помимо этого, сообщается, что на место происшествия вылетело три аварийно-спасательных вертолёта.

Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в северо-западной провинции Ирана Ардебиль потерпел крушение истребитель ВВС.