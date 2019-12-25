Харьков, Украина, , 13:02 — REGNUM Утром 25 декабря в Харькове произошло ограбление банкомата, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, в отделение банка, расположенное на первом этаже пятиэтажного дома, проникли неизвестные. Они взорвали банкомат при помощи самодельного взрывного устройства и похитили деньги.

Следователи ищут злоумышленников и выясняют сумму украденных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные взорвали и ограбили банкомат в отделении «Ощадбанка». По данным полиции, добыча злоумышленников составила около 230 тыс. гривен или почти $10 тыс.

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