Барнаул, , 12:58 — REGNUM Алтайские сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию двоих мужчин, которые организовали подпольный бордель в Барнауле и заставляли работать в нём, в том числе, 14-летнюю девочку, сообщает сегодня, 25 декабря, СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Следователи СУ СКР по Алтайскому краю задержали двух жителей Барнаула, подозреваемых в организации занятия проституцией Цитата из видео

Как пояснили задержанные (29 и 36-летний местные жители) заняться преступным бизнесом они решили в отсутствие постоянного источника дохода и места работы. Подозреваемые пытались скрыться от полиции на автомобиле, но были задержаны.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних»).