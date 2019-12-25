Самара, 25 декабря 2019, 12:42 — REGNUM В Тольятти задержали подозреваемого в продаже некачественной мясной продукции. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по самарской области.
Ранее сообщилось о том, что в декабре текущего года работники двух организаций ООО «Мясная продукция» и ООО «Мясной провиант» поставили опасную мясную продукцию в детский сад и школу Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, следователями были изъяты свыше 230 образцов мясной продукции, которые они отправили на исследования для установления соответствия данной продукции нормам безопасности при употреблении в пищу.
Отмечается, что в 18 образцах были найдены бактерии, которые могли оказать негативное влияние на здоровье человека.
По словам следователей, некачественная мясная продукция поставлялась в школы и детские сады Самарской области.
По данным фактам было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ.
По версии следствия, продажей данного товара занимался мужчина 1981 года рождения, которого уже задержали. В настоящее время решается вопрос заключения его под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Следователи проверяют на причастность к совершению данного преступления других сотрудников вышеназванных организаций.
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