Уагадугу, , 12:36 — REGNUM В результате нападения на военную базу и город в Буркина-Фасо боевики убили по меньшей мере 35 мирных жителей, большинство из которых — женщины. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на сообщение официальных лиц.

В соответствии с заявлением, жертвой теракта стала 31 женщина.

«В ходе своего бегства террористы трусливо убили 35 гражданских лиц, в том числе 31 женщину, и ранили шесть человек», — заявил представитель правительства Ремис Данджину, сообщает агентство AFP.

В заявлении также отмечается, что в ходе атаки были убиты семь солдат и 80 боевиков, поскольку армия смогла отразить нападение в Арбинде, северной провинции Сума.

По информации журналистов телерадиокомпании, в память о жертвах теракта президент Буркина-Фасо Рох Марк Кристиан Каборе объявил два дня национального траура.

До сих пор ни одна группировка не взяла ответственность за атаку, передают журналисты.

По словам военных Буркина-Фасо, атака продолжалась несколько часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 30 мирных жителей погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо