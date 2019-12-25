Уагадугу, 25 декабря 2019, 12:36 — REGNUM В результате нападения на военную базу и город в Буркина-Фасо боевики убили по меньшей мере 35 мирных жителей, большинство из которых — женщины. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на сообщение официальных лиц.
В соответствии с заявлением, жертвой теракта стала 31 женщина.
«В ходе своего бегства террористы трусливо убили 35 гражданских лиц, в том числе 31 женщину, и ранили шесть человек», — заявил представитель правительства Ремис Данджину, сообщает агентство AFP.
В заявлении также отмечается, что в ходе атаки были убиты семь солдат и 80 боевиков, поскольку армия смогла отразить нападение в Арбинде, северной провинции Сума.
По информации журналистов телерадиокомпании, в память о жертвах теракта президент Буркина-Фасо Рох Марк Кристиан Каборе объявил два дня национального траура.
До сих пор ни одна группировка не взяла ответственность за атаку, передают журналисты.
По словам военных Буркина-Фасо, атака продолжалась несколько часов.
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