Красноярск, , 12:30 — REGNUM По последним данным, в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае пострадали 15 человек. Об этом 25 декабря сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Ранее речь шла о шести получивших травмы.

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«За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Уточняется, что два человека госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.

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Всего на борту вертолёта авиакомпании «КрасАвиа» находились 24 человека — вахтовики компании «Славнефть» и три члена экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» совершил жёсткую посадку в Красноярском крае около полудня по местному времени 25 декабря. После падения на землю винтокрылая машина опрокинулась на бок. Инцидент произошёл при взлёте с посадочной площадки Байкит Эвенкийского района из-за попадания вертолёта в снежный вихрь. Следственные органы возбудили уголовное дело. Также в обстоятельствах происшествия разбирается специальная комиссия.