Сочи, Краснодарский край, , 12:28 — REGNUM Вертолёт Ка-32 задействован в тушении лесного пожара в Лазаревском районе Сочи, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю 25 декабря.

По информации ведомства, вертолёт начал вылеты для тушения, а также для мониторинга ситуации с воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, лесная подстилка загорелась в районе посёлка Верхняя Хобза, участок возгорания находится в труднодоступном месте. Общая площадь пожара составляет около 800 кв.м.

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