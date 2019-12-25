Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Житель американского города Колорадо-Спрингс ограбил банк, после чего выбежал на улицу и стал разбрасывать деньги со словами «Счастливого Рождества», сообщает Colorado Springs Gazette.

По словам очевидцев, после произошедшего 65-летний мужчина отправился в кофейню и стал дожидаться визита полицейских. Прибывшие на место правоохранители задержали его, мужчина сопротивления не оказывал. Все разбросанные деньги были возвращены обратно в банк.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря весь католический и протестантский мир празднует самый важный праздник — Рождество Христово. Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило, что сани Санта-Клауса, развозящего подарки, пролетели над Россией.

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