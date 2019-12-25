Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Гибелью водителя и пассажира автомобиля BMW обернулось дорожно-транспортное происшествие в Курортном районе Санкт-Петербурга утром 25 декабря.

По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 10:30 мск на 12 километре Приморского шоссе, в дачном поселке Комарово, автомобиль по неизвестным причинам наехал на дерево.

«Погибли на месте происшествия: водитель мужчина, 1977 года рождения, и пассажир мужчина на вид около 30 лет», — отметили в дорожной полиции.

Ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Это уже вторая смертельная авария в петербургском регионе за утро среды.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 декабря в Выборгском районе Ленобласти на федеральной трассе «Скандинавия» столкнулись три легковых автомобиля.

Внедорожник KIA Sorento выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилями Skoda и BMW. Погиб водитель KIA, мужчина 50 лет. Пассажир этой же машины, мужчина 1970 г.р., получил тяжёлые травмы. Другой пассажир, мужчина 1977 г.р., получил травмы средней степени тяжести.

Также пострадал водитель «Шкоды», мужчина 35 лет, который получил травмы средней степени тяжести.

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