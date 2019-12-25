Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:11 — REGNUM Сотни пассажиров в Дар-эс-Саламе не смогли уехать с главной автостанции Убунго в области страны из-за острой нехватки междугородних автобусов. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление управляющего автостанции.

В интервью изданию Мкама Чироса подтвердил возникшие затруднения. Он также заявил, что руководство автостанции связалось с Профсоюзом владельцев автобусов Танзании, чтобы разрешить данную проблему.

«Я хотел бы посоветовать владельцам автобусов увеличить число рейсов в праздничный период, а также не забывать о техническом обслуживании транспорта перед началом маршрута, чтобы предотвратить неудобства для пассажиров», — заявил он.

Чироса подчеркнул, что к настоящему времени число междугородних рейсов было увеличено с 350 до 400, однако этого все еще недостаточно для решения проблемы. Он отметил, что также намерен обратиться за помощью к владельцам маршрутных такси.

«Мы благодарим правительство за увеличение числа поездов, следующих на север, отчасти это помогло нам избежать большего скопления пассажиров на автостанции», — добавил Чироса, имея в виду запуск поезда Дар-эс-Салам — Моши.