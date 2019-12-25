Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор уроженцу Чечни, проживающему в Астраханской области. Мужчина признан виновным в пособничестве террористам, уточнили ИА REGNUM в Южном окружном военном суде.

Следователи выяснили, что Иса Адыгаев перечислил деньги на расчётные счета структурного подразделения международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Деньги на эти цели он получил от неустановленного лица. Уроженец Чечни также незаконно перевозил в автомобиле боеприпас, носил в одежде патроны и хранил при себе наркотики.

Суд признал вину Адыгаева (ч. 1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 228 УК РФ) и отправил его в колонию общего режима на шесть лет.